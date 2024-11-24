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جيش الاحتلال يخطر 5 بلدات لبنانية بسرعة الإخلاء - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يخطر 5 بلدات لبنانية بسرعة الإخلاء - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يخطر 5 بلدات لبنانية بسرعة الإخلاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:40 صباحاً - أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 5 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها الفوري تمهيدًا لقصفها، زاعمًا أن نشاطات "حزب الله" تجبره على العمل بقوة ضده في المناطق التي يتم إنذارها.

الاحتلال ينذر سكان 5 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها  

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حسابه على "تليجرام": بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى والبلدات التالية: زوطر الشرقية، زوطر الغربية، وأضاف: "‏نشاطات "حزب الله" تجبر جيش الاحتلال على العمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وتابع: "‏من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. من أجل ضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. ‏كل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وأردف: "‏يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه قصف برشقة صاروخية تجمعا للقوات الإسرائيلية في موقع المطلة بالجليل الأعلى.

حزب الله يقصف تجمعات جيش الاحتلال 

و قال حزب الله: إن مقاتليه قصفوا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام.

ومن جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار أطلقت مجددا في المطلة بعد رصد صواريخ من لبنان.


سقوط شظايا صاروخ أطلق من لبنان بهرتسليا شمال تل أبيب

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن  شظايا صاروخ أطلق من لبنان سقطت في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب.

صواريخ حزب الله تصيب مصنعًا بمنطقة معالوت بالجليل الغربي

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: إن مصنعًا أصيب بشكل مباشر في منطقة معالوت بالجليل الغربي.
أفادت سلطات الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخص إثر سقوط صاروخ في معالوت بالجليل الغربي.

وقال  حزب الله اللبناني، في بيان إنه دمر دبابة ميركافا بصاروخ موجه بالقرب من مدرسة في بلدة الجبين جنوب لبنان.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

واستهدف حزب الله للمرة الرابعة تجمعا لجنود إسرائيليين عند مثلث دير ميماس- كفركلا برشقة صاروخية.

وقبل وقت سابق، أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، أنه قصف مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية.

ويواصل حزب الله استهداف عدد من المواقع العسكرية، والمستوطنات الإسرائيلية، في إطار رده على العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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