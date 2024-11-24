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الرياضة - 12:17 - النائب أحمد دياب يطلب رفع الحصانة عن نفسه للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب أحمد رفعت - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:17 - النائب أحمد دياب يطلب رفع الحصانة عن نفسه للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب أحمد رفعت - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:17 - النائب أحمد دياب يطلب رفع الحصانة عن نفسه للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب أحمد رفعت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى أد في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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