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الرياضة - 04:42 - كشف ملابسات واقعة دهس سيارة شيف شهير لـ دليفري «زايد» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:42 - كشف ملابسات واقعة دهس سيارة شيف شهير لـ دليفري «زايد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:42 - كشف ملابسات واقعة دهس سيارة شيف شهير لـ دليفري «زايد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:42 مساءً - كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام سيارة «شيف شهير» بدراجة نارية مما أدى إلى وفاة قائدها بالجيزة.

كان قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم ومتوفى، و بالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية.

وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هارباً عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هارباً.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، حضر لمقر القسم مالك السيارة " الشيف الشهير" محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته طالب سن 16 لايحمل رخصة قيادة وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له.. وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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