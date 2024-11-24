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مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «الكابتن» لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «الكابتن» لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «الكابتن» لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 04:14 مساءً - يشارك الفنان أكرم حسني، بمسلسل جديد بعنوان «الكابتن» وذلك ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل الكابتن

واستقر أكرم حسني، على تقديم المسلسل 15 حلقة، عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني، حيث يجرى الاستعدادات النهائية تمهيدًا لبدء التصوير مطلع ديسمبر المقبل.

أكرم حسني

ويشارك أكرم حسني، في بطولة مسلسل الكابتن، عدد من نجوم الفن، أبرزهم: آية سماحة، والنجمة سوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل.

آخر أعمال أكرم حسني

والجدير بالذكر، أن أكرم حسني يعيش حالة من النشاط المسرحي في الوقت الحالين حيث يعرض لديه مسرحية ألف تيتة وتيتة ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته الـ 45.

ومن المقرر أن يقام العرض المسرحي «ألف تيتة وتيتة» ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 25 نوفمبر الجاري.

وتضم مسرحية ألف تيتة وتيتة التي تدور أحداثها في إطار كوميدي عدد من الفنانين بجانب الفنان أكرم حسني أبرزهم: بيومي فؤاد ميرنا جميل واَخرين.

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موعد عرض مسرحية «ألف تيتة وتيتة» لـ أكرم حسني بالرياض

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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