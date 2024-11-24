حماس تدعو ترامب لمراجعة سلوك إدارة بايدن العدائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - دعت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، إدارة ترامب إلى مراجعة سلوك إدارة بايدن العدائية، مضيفه: نستنكر فرض واشنطن عقوبات على قيادات الحركة.

وأضافت حماس: إسرائيل تمنع إدخال الغذاء والمواد الطبية لشمال غزة.. ندعو الأمم المتحدة للضغط عليها لوقف الهجمات على المستشفيات.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في غزة، أمس السبت، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44176 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 44176 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 104,473، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

مجازر الاحتلال في قطاع غزة

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 120 قتيلا، و205 إصابات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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