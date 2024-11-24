ارتفاع الأمواج يصل لـ5 أمتار، تحذير من الملاحة بالبحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية غدا بالسواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط وهم " مطروح، الاسكندرية، البحيرة"،حيث تصل سرعة الرياح من 70: 50 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من4:5 أمتار.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وهم " كفر الشيخ،دمياط، بورسعيد، العريش، رفح "،حيث تصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من4:3 متر.

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس،حيث تصل سرعة الرياح من 60: 50 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من 3:2.5 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية هذه المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائلا للحرارة على جنوب الصعيد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية غدا الاثنين،حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس



الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى القاهرة الكبرى، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائلا للحرارة على جنوب الصعيد

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطربة ويصل ارتفاع الامواج من 3:5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 3:2.5متر



الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:14



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