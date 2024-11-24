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جنش رجل مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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جنش رجل مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

جنش رجل مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:42 مساءً - حصل محمود جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر على جائزة رجل مباراة فريقه أمام  فريق زد إف سي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد السلام بالقاهرة، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وتصدى محمود جنش لركلة جزاء صوبها علي جمال لاعب زد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

 

مباراة زد ومودرن سبورت 

تعادل فريق زد إف سي مع نظيره مودرن سبورت سلبيا بدون أهداف في  المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد السلام بالقاهرة، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

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تشكيل مودرن سبورت أمام زد في الدوري 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد مصطفى، محمود دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، ابراهيم أجاسا.

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى،عبد الله حافظ، فيجيري، أميسي، محمد صبري، طارق سيد، محمود رزق، محمد نصير، ايبا.

تشكيل زد أمام مودرن سبورت بالدوري 

وجاء تشكيل زد لمواجهة مودرن سبورت كالتالي:

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ترتيب مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يحافظ فريق مودرن سبورت على تواجده في المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاث نقاط، بعد التعادل أمام إنبي وبتروجت وزد، بينما يتواجد زد في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين عقب الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.

 

حكام مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري 

وأدار لقاء مودرن سبورت ضد زد طاقم حكام مكون من طارق مجدي ويساعده شريف عبدالله وأحمد رشدي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا ومحمد عبد العزيز حكما لتقنية الفيديو وأحمد جمال حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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