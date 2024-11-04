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الرياضة - 09:10 - عز وصل كام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:10 - عز وصل كام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:10 - عز وصل كام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:10 صباحاً - شهدت أسعار الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 39 ألف جنيهًا، فيما بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2830 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

سجل سعر طن حديد المصريين نحو 39000 جنيهًا.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 38000 جنيهًا.

وصل سعر طن حديد عز إلى 39000 جنيهًا.

بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37500 جنيهًا.

أما عن سعر طن حديد سرحان والعشري فسجلوا نطاقا سعريا 36000 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 39000 جنيهًا.

أما عن مصر ستيل وصل إلى 37000 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

سجل سعر طن أسمنت الواحة نحو 2170 جنيهًا.

كما بلغ سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2300 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2830 جنيهًا.

- في حين بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2800 جنيهًا.

- أما عن سعر طن أسمنت حلوان وصل 2860 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

في حين سجل سعر طن أسمنت الواحه الأبيض نحو 4140 جنيهًا.

بلغ سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيهًا.

فيما وصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء ورويال إلى4000 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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