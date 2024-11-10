التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - ديربي لندن، يستضيف تشيلسي نظيره أرسنال مساء اليوم الأحد في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز علي أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، في ديربي لندن.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد أرسنال

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مارك كوكريلا.

خط الوسط الدفاعي: موسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز.

خط الوسط الهجومي: نوني مادويكي، كول بالمر، بيدرو نيتو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد تشيلسي



حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، يوريان تيمبر.

خط الوسط الدفاعي: توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الوسط الهجومي: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابريل مارتينيلي.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.

موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال



تذاع مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز السادس.



وتعرض آرسنال للخسارة في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، أمام ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

بينما سقط تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي مع مانشستر يونايتد، في الجولة الماضية من البريميرليج، بهدف لمثله.

لا بديل عن الفوز

ويخوض كلا الفريقين المباراة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يعلم كل منهما أن خسارة المزيد من النقاط، ستعني تقليص حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويتساوى الفريقان برصيد 18 نقطة، ويبحث آرسنال عن العودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، حيث خسر خارج ملعبه أمام بورنموث ونيوكاسل يونايتد، وتعادل مع ضيفه ليفربول.

وتضاعفت آلام فريق المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، في الفترة الأخيرة، عقب خسارته الموجعة 0/1 أمام مضيفه إنتر الإيطالي، الأربعاء، في دوري الأبطال، ليكتفي الفريق الملقب بـ(المدفعجية) بتحقيق فوزين فقط، مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، في لقاءاته الستة الأخيرة بمختلف المسابقات.

وتبدو الأمور مغايرة نوعا ما لتشيلسي، الذي اقتنص نقطة من ملعب مانشستر يونايتد، بعدما تعادل معه 1/1 في المرحلة الماضية بالبطولة، قبل أن يحقق انتصارا كاسحا 8/0 على ضيفه إف سي نواه الأرميني، الخميس، في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويطمع تشيلسي في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوزه الأول على آرسنال منذ أغسطس 2021، عندما حسم الديربي لمصلحته 2/0 على ملعب الإمارات.

ومنذ ذلك الحين، تلقى تشيلسي 4 هزائم أمام آرسنال، وفرض التعادل نفسه على لقاء وحيد، خلال مبارياتهما الخمس الأخيرة بالبطولة العريقة.

كما يبحث تشيلسي عن حصد انتصاره الأول على آرسنال بملعب (ستامفورج بريدج)، الذي يستضيف المباراة المقبلة، منذ ما يزيد عن 6 أعوام، حيث يرجع آخر فوز له بمعقله ضد منافسه، إلى 18 أغسطس 2018، عندما تغلب عليه 3/2 في الدوري.

وتلقى بعدها البلوز 3 هزائم وحقق تعادلين، في المواجهات الخمس الأخيرة مع الجانرز، على هذا الملعب.

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