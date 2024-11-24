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صحيفة إسرائيلية تكشف الخوف الأكبر من أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

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صحيفة إسرائيلية تكشف الخوف الأكبر من أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

صحيفة إسرائيلية تكشف الخوف الأكبر من أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:41 مساءً - أكدت صحيفة عبرية متخصصة فى الشأن الاقتصادي، إن تأثير أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت يمتد إلى الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله.

الخوف الاقتصادي من مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت

واعتبرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، أن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية خطر حقيقي على استقرار اقتصاد إسرائيل ووضعه في الساحة المالية العالمية.

 

ولفتت، إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تعتبر وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في مايو2024 تحرك المحكمة الجنائية الدولية القانوني ضد نتنياهو في وقت سابق ضمن المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل.

 

وأشارت، إلى أن الاستقرار والثقة من الأمور الأساسية، خاصة بالنسبة لدولة تشكل صادراتها نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي 80% من رأس مالها من الخارج، مشيرة إلى أن المستثمرين والعملاء الأجانب يتمتعون بالسلطة في تقرير مصير الصادرات والاستثمارات وتكاليف تمويل الاقتصاد الإسرائيلي.

أوامر اعتقال جالانت ونتنياهو يهدد الاقتصاد الإسرائيلي

و تاعبت كالكاليست، فى تقريرها، أن الخوف الأكبر يأتي من أن تزيد أوامر الاعتقال عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي الداخلي، الأمر الذي سيمتد إلى النظام الاقتصادي ويسبب زيادة في عائدات السندات وانخفاض قيمة الشيكل وإلحاق الضرر بأسواق رأس المال.

 

موضحة، أن العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية تشتري السندات الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وأن قرار وصم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" لا يشجع الأعمال والاستثمار.

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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