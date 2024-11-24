وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بتشكيله الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:04 مساءً - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة اتحاد كرة السلة الجديد برئاسة المهندس عمرو مصيلحي.

شهد اللقاء حضور جميع أعضاء المجلس محمد فتحي، طارق سعيد، المستشار محمد نبيل، محمد إيهاب، أحمد الشرقاوى، مصطفي ابراهيم، نيرة محمد أنور، أيمن على.

وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بتشكيله الجديد

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة في دورته الحالية مشيدا بالعملية الانتخابية والمنافسة القوية التي تحلت بها الانتخابات التى تجري حاليا في جميع الاتحادات، موجهًا بالوقت نفسه الشكر الي مجلس الإدارة السابق للاتحاد علي جهوده خلال الفترات السابقة.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.

وشدد وزير الرياضة خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية.

ونوه وزير الشباب والرياضة للمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي والذى تنفذه الوزارة فى 12 لعبة أولمبية منها كرة السلة والتى تمتلك ضمن لاعبي المشروع العديد من العناصر الواعدة التى نستهدف أن يكونوا نواه للمنتخبات المصرية بكرة السلة.

أشرف صبحي يستقبل أبطال المشروع القومي للموهبة بعد إنجاز بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بعد تحقيقهم إنجازًا بنجاحهم في حصد 18 ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا للشباب والناشئين لرفع الأثقال، التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الكينية نيروبي.

وعبر وزير الرياضة عن اعتزازه وتقديره للإنجازات التي حققها الأبطال بالبطولة موضحًا الي اعتباره لهم أبطال أولمبيين وليس مجرد أبطال بمشروع الموهبة والبطل الأولمبي.

أشرف صبحي يستقبل أبطال المشروع القومي للموهبة بعد إنجاز بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

كما طالب أشرف صبحي اللاعبين ببذل مزيد من الجهد مؤكدًا لهم أننا سوف نقوم بدعمكم ماديًا وعلميًا والطريق ممهد لكم لتحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

أشرف صبحي يستقبل أبطال المشروع القومي للموهبة بعد إنجاز بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

وأشاد الوزير بالأداء المتميز لأبطال مصر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

جاءت نتائج البطولة بحصول اللاعب عبد الرحمن حسين متولي علي 6 ميداليات ذهبية في منافسات وزن 73 كجم، وتحطيم الرقم القياسي العالمي لرفعة الكلين برفع 174 كجم، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 166 كجم، إضافة إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي للمجموع بإجمالي 314 كجم، متجاوزًا الرقم القديم البالغ 310 كجم.

كما حقق اللاعب حلمي عبد الباري حلمي 3 ميداليات ذهبية في منافسات وزن 81 كجم،وحققت اللاعبة شيماء عبد الناصر بثلاث ميداليات ذهبية فئة وزن ٧١ كجم،كما حققت اللاعبة ميرنا محمد علي الطنطاوي ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات فئة وزن ٥٥ كجم،وحقق اللاعب نور الدين محمد على ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات فئة وزن 67 كجم

كما حصل اللاعب عبد الرحمن حسين علي لقب أفضل لاعب تحت 17 سنة، بينما حصل عبد الرحمن على لقب أفضل لاعب تحت 20 سنة، وتوجت اللاعبة ميرنا الطنطاوي بلقب أفضل لاعبة تحت 20 سنة، في إنجاز يبرز التفوق المصري في رياضة رفع الأثقال ويضاف للانتصارات بالرياضة المصرية بمختلف الألعاب والتي تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في النتائج.

وزير الرياضة يناقش آخر استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمناقشة آخر ترتيبات ماراثون زايد الخيري "نجري للعون" والذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل.

حضر اللقاء ممثلين عن بنك الطعام والشركة المنظمة والاتحاد المصري للمظلات ومجموعة العمل الخاصة بالإشراف علي تنظيم النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري.

وزير الرياضة يناقش آخر استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري

استعرض وزير الشباب والرياضة مع القائمين علي الماراثون الخطوات التي ستتم في النسخة التاسعة للماراثون منذ انطلاقه في الساعة الثامنة صباحًا وحتي نهاية الماراثون.

وتم الاتفاق خلال اللقاء علي عمل بروفة للافتتاح علي ارض الواقع وذلك لتحقيق مزيد من الاطمئنان علي سلامة الإجراءات والأحداث للماراثون قبل انطلاق نسخته التاسعة بديسمبر المقبل.

يذكر انه سوف يتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى 57357، ويُقام الماراثون بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر القادم وبمجموع جوائز يبلغ 20 مليونً جنيه و400 تذكرة للعمرة.

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