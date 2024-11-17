الرياضة - 01:14 - هنشتريها النهاردة بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:14 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد17 نوفمبر 2024 مبلغ 68 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وهو سعر الجملة، بينما تباع بالأسواق بـ78 جنيهًا وهو سعر المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 17-11-2024

سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 17-11-2024 في بورصة الدواجن تحديثًا جديدًا، حيث تراوحت من 86 إلى 89 جنيهًا للكيلو الواحد ويزيد سعرها داخل المحال والأسواق للمستهلك إلى 99 جنيهًا في الكيلو وفقًا للمنطقة السكنية.

كما سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد في السوق 110 جنيهات للمستهلك.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

ويتراوح سعر كيلو البانيه، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، بين 195، و200 جنيه باختلاف الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

سعر الكتاكيت الساسو اليوم الأحد في البورصة يتراوح من 24 إلى 25 جنيهًا.

بلغ سعر الكتاكيت الساسو بيور اليوم الأحد في البورصة يتراوح من 25 إلى 26 جنيهًا.

سعر الكتاكيت البلدي اليوم الأحد في البورصة يتراوح من 6 إلى 7 جنيهات.

وصل سعر الكتاكيت الهجين اليوم الأحد في البورصة يتراوح من مبلغ 16 إلى 17 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد نحو 156 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 166 جنيهًا.

فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد 152 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ162 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الإجمالي 150 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ160 جنيهًا.