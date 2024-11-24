الخوف من كلب بوتين ومصافحة ترامب الوقحة، ميركل تتحدث عن أسرارها السياسية مع القادة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - خرجت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الإعلام للتحدث عن مذكراتها التي نشرتها تحت اسم “الحرية”، وتطرقت فى حديثها إلى واقعة تعمد بوتين إخافتها بكلب أسود، ومصافحة ترامب لها التى وصفتها بـ الوقحة.

ميركل تتحدث عن نشأتها وزواجها وحياتها السياسية

أجرت المستشار الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، حديثا مطول مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية، تحدثت خلالها عن نشأتها، وحياتها السياسية، وزواجها، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقرارها المتعلق باستقبال اللاجئين السوريين.

كما تناولت مقابلة ميركل مذكراتها التي صدرت في كتاب بعنوان "الحرية"، وخوفها من الكلاب، وقضايا أخرى.

ووصفت الصحفية التى أجرت الحوار، ميركل بأنها قصيرة القامة في الـ70 من عمرها، ولا يبدو عليها أعراض التقدم في السن، أو أي انطباع بالغرور. ورغم أنها تتحدث الإنجليزية بطلاقة، فإنها طلبت الاستعانة بمترجمة للمقابلة عملت معها من قبل.

توقيت رحيل ميركل عن المسرح العالمي بعد 16 عاما

وأوضحت، أن ميركل اختارت توقيت رحيلها عن المسرح العالمي بدقة شديدة. فبعد 16 عاما من توليها منصب المستشارة على مدى 4 ولايات متتالية، قالت: "هذا يكفي".

وأضافت أن التوقيت "شيء مهم للغاية في السياسة، عليك أن تختار لحظتك، فهي التي تصنع الفارق بين النجاح والفشل".

وذكرت المحاوِرة أن لقبي الزعيمة غير الرسمية لأوروبا وأقوى امرأة في العالم لم ينبعا من فراغ. وعندما استقالت في عام 2021، اعتبرت مسيرة ميركل السياسية الأكثر نجاحا في العصر الحديث.

وتطرق الحوار إلى مذكرات ميركل "الحرية"، التي تقع في أكثر من 700 صفحة لم تبد في جلها أي ندم. وعن ذلك تقول: "لقد بذلت كل ما في وسعي من قدرات ما رأيته مهما بالنسبة لي".

لقد كانت ميركل مستشارة لألمانيا الموحدة لفترة طويلة ، لدرجة أنه من السهل نسيان السنوات الـ35 الأولى من حياتها، عندما كانت تعيش خلف الستار الحديدي في ألمانيا الشرقية. تقول ميركل نفسها إن الأهمية الكاملة لهذا النصف من حياتها لم تدركها حتى بدأت تكتب مذكراتها.

ذكريات سقوط جدار برلين لدي إنجيلا ميركل

وتضيف: "في عام 1989، عندما سقط الجدار، انخرطت على الفور في العمل السياسي وبدأت للتو في القيام بالعديد من الأشياء، ولم يكن لدي وقت على الإطلاق للتفكير في حياتي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية)".

"ومن خلال عملية الكتابة كان على أن أفكر مليا كيف كانت شخصيتي خلال فترة الاستبداد" في ألمانيا الشرقية، مشيرة إلى أنها لم تكن من أولئك الذين كانوا يتبعون حقا خط الدولة الاشتراكية.

وتعود المحاوِرة إلى الوراء، وتحديدا إلى مولد أنجيلا كاسنر -وهو اسمها الأصلي- في مدينة هامبورج عام 1954 في ألمانيا الغربية. وبعد 6 أسابيع من ولادتها، انتقلت العائلة إلى ألمانيا الشرقية الدولة التي لم تكن قد تجاوزت 5 سنوات من تأسيسها في ذلك الوقت.

تقول ميركل إنها تعلمت من والديها توخي الحذر والكتمان. "كانت الحياة في ألمانيا الشرقية محفوفة دوما بالمخاطر. فقد تستيقظ في الصباح دون أن تلقي بالا لما يدور في العالم. ولكن إذا تجاوزت حدودك السياسية يمكن أن يتغير كل شيء في ثوان، مما يعرض وجودك كله للخطر"، هكذا تتذكر ميركل سنواتها الأولى.

وعندما شيد حائط برلين في عام 1961 تغيرت الحياة في أسرة ميركل بشكل كبير، إذ لم تستطع تبادل الزيارات مع الشطر الغربي، وحتى المحادثات الهاتفية مع أصدقاء المدرسة كانت تتم بحذر، خوفا من أن ينصت عليها جهاز الأمن الداخلي (ستازي).

ووقت تخرجها في عام 1978، التحقت بقسم كيمياء الكم في أكاديمية العلوم في برلين الشرقية، حيث حصلت على درجة الدكتوراه، وكانت لا تزال تعمل هناك عندما سقط حائط برلين في عام 1989. وبحلول نهاية ذلك العام، انضمت إلى حزب جديد صغير، اسمه حزب الصحوة الديمقراطية، وأصبحت سياسية متفرغة. وفي غضون أشهر، اندمج حزبها مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي كان يرأس فرعه في ألمانيا الغربية المستشار هيلموت كول.

وبعد إعادة توحيد ألمانيا، عينها كول وزيرة لشؤون المرأة والشباب في حكومته الجديدة.

إحضار كلب أسود خلال لقاء بوتين مع ميركل

ووفقا لميركل، فإن إجبارها على تعلم اللغة الروسية في طفولتها بألمانيا الشرقية، كان مفيدا في إقامة علاقة عملية مع بوتين، الذي كان يعلم جيدا أنها كانت تخاف من الكلاب حتى الموت، لكن ذلك لم يمنعه من إحضار كلبته السوداء إلى اجتماعهما في منتجع سوتشي الروسي عام 2007.

وكتبت في مذكراتها تقول: "كان بإمكاني أن أعرف من تعابير وجه بوتين، أنه كان مستمتعا بالموقف".

ولطالما كانت ميركل تستهجن الاستعراض السياسي أو الغوغائية السياسية، حتى إنها كانت حذرة من الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما في البداية، ولم تكن تثق في أسلوبه الخطابي، حيث كانت ترى أن خطاباته "مملة جدا".

وقد تزوجت ميركل مرتين، الأولى من زميلها في قسم الفيزياء بالجامعة أولريش ميركل، الذي تزوجته عندما كانت في الـ23 من عمرها.

أما زوجها الثاني فهو يواكيم سوير (75 عاما)، الذي التقت به عندما كانت في الـ30 من عمرها وكانت مطلقة بالفعل.

ومع ذلك، لم ينتقلا للإقامة في المقر الرسمي المخصص للمستشارة في برلين. ولا يزال الزوجان يعيشان حتى يومنا هذا في شقتهما المتواضعة ذات الإيجار المحدود في برلين الشرقية.

وتفيد المحاوِرة، أن أي شخص يرغب في معرفة تفاصيل عن حياة ميركل الخاصة من مذكراتها، سيخيب أمله.

ولعل المفارقة، أن ميركل ليس لديها أي حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ولم تظهر كلمة "وسائل التواصل الاجتماعي" ولو مرة واحدة في مذكراتها.

ترامب وميركل، كلمتك

وعندما سألتها المحاوِرة عن الملياردير الأمريكى وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك، أجابت بالقول: "من الأهمية بمكان أن تحافظ الدولة والسياسة على السيادة والسلطة على الخيارات التي توفرها الاتصالات". وأردفت قائلة "علينا أن نتعلم الكثير عن هذا الأمر، فالتطورات التكنولوجية سريعة للغاية".

وتشير المحاورة، إلى أن أحدا لن يندهش عندما يقرأ قولها في الكتاب، قبيل الانتخابات الأمريكية: "أتمنى من كل قلبي أن تهزم (مرشحة الحزب الديمقراطي) كامالا هاريس منافسها (الجمهوري دونالد ترامب)". لكنها علقت على النتيجة -في المقابلة- بابتسامة باردة: "نتيجة الانتخابات كانت واضحة. وهذه هي الديمقراطية".

وتذكرت في المقالة أنها وبخت نفسها لأنها دفعت ترامب لمصافحتها أمام الكاميرات عندما التقيا في عام 2017، وأدركت بعد فوات الأوان أن "وقاحته كانت متعمدة". واستنتجت من زيارتها لواشنطن أنه "لا يمكن أن يكون هناك عمل تعاوني في عالم متواصل مع ترامب".

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