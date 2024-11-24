مد فترة استلام أعمال صالون الشباب للخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:20 مساءً - أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن مد فترة إستلام أعمال صالون الشباب بدورته الـ 35 لعام 2024 تحت شعار “استلهام”.

وتقرر أن يغلق باب استلام أعمال شباب الفنانين، حتى الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤ بدلا من ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤، على ان يقدم الفنانين مصر اعمالهم في قصر الفنون استعدادًا لعملية الفرز النهائي، وفنانو الإسكندرية، تسليم أعمالهم في مركز محمود سعيد للمتاحف في نفس المواعيد المحددة.

وقدم للمشاركة في صالون الشباب أكثر من 1000 فنان وفنانة هذا العام.

وقال الفنان عمرو طوسون قوميسير الدورة، إن الإبداع لا ينشأ من فراغ، فكل منتج إبداعي في حقيقته هو استكمال وتطور لإبداعات سابقة للتراث الإنساني، الموضوعات، التقنيات، الخامات، الأفكار، جميعها تتطور بناءً على خبرات بصرية وسمعية وفكرية سابقة.

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