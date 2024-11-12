مشاهير العرب - تعليق عارفة عبد الرسول على استخدام اسمها في فيلم «وداعا حمدي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:09 مساءً - مازحت الفنانة عارفة عبد الرسول، صناع فيلم «وداعا حمدي» من بطولة الفنانة شيرين رضا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إطلاق اسمها على إحدى الشخصيات المشاركة بالفيلم.

وكتبت عارفة عبد الرسول، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موجهة رسالتها لأبطال العمل: عاملين الشخصية الرئيسية اسمها عارفة هانم، ومفيش فى مصر عارفة غيري، أخد حقي إزاي، ارفع قضية وأطالبهم بتعويض مادي وأدبي، ولا أخد حقي ناشف، سؤال للمناقشة».

تفاصيل فيلم «وداعا حمدي»

وتدور أحداث فيلم «وداعا حمدي»، حول صحفية مبتدئة تجد نفسها في موقف غير عادي عندما تكلف بكتابة تقرير إخباري عن وفاة شخصية بارزة لجمع المعلومات اللازمة، ويجب عليها البقاء في منزل ابنة المتوفى الصغرى، التي ستزودها بكل التفاصيل.

أبطال فيلم «وداعا حمدي»

يشارك في فيلم «وداعا حمدي»، عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.

آخر أعمال عارفة عبد الرسول

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال عارفه عبد الرسول، كان مشاركتها في فيلم بنقدر ظروفك، بالتعاون مع النجم أحمد الفيشاوي.

تفاصيل فيلم بنقدر ظروفك

ودارت أحداث فيلم بنقدر ظروفك، حول تساؤل مضمونه: «هل يصمد الحب في قلبي حسن «أحمد الفيشاوي» وملك «مي سليم» اللذان يعيشان في ظروف معيشية صعبة فقيرة»، حيث يعيشان في حارة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الآيس كريم؟ فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.