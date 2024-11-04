مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل رقم سري والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:18 مساءً - استطاع مسلسل رقم سري جذب انتباه الجمهور منذ الحلقات الأولى من عرضه، هذا ما دفع الجمهور للبحث عن مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له.

مسلسل رقم سري

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أحداث مسلسل رقم سري

وتدور أحداث مسلسل رقم سري، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

موعد عرض مسلسل رقم سري

ويعرض مسلسل رقم سري من الجمعة إلى الثلاثاء على منصة watch it وقبل العرض التليفزيوني بـ 24 ساعة، بينما يعرض عبر شبكة قنوات DMC من السبت إلى الأربعاء.

وتعرض حلقات مسلسل رقم سري يوميًا على قناة «dmc» في الثامنة مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهرًا، فيما تعرض حلقات مسلسل رقم سري على شاشة قناة «dmc دراما» الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في الثامنة صباح اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في الخامسة مساءً، وعلى منصة «watch it» الرقمية، قبل العرض على مجموعة قنوات dmc.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك ياسمين رئيس في بطولة مسلسل رقم سري، عدد من الفنانين أبرزهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب.

آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال ياسمين رئيس، فيلم «الفستان الأبيض».

وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية «وردة» وهي بنت مصرية بسيطة تحلم بحقها الطبيعي في ارتداء الفستان الأبيض بليلة العمر ومن بساطة الفكرة والشخصية قررت العمل بالفيلم والمشاركة في إنتاجه، وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.