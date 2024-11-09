مشاهير العرب - «نقطة سودة».. ريهام عبد الغفور تروج لآخر أعمال والدها قبل رحيله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - روجت الفنانة ريهام عبد الغفور لمسلسل «نقطة سودة»، وهو آخر أعمال والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

ونشرت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو يضم عدة مشاهد لوالدها الراحل من مسلسله «نقطة سودة» وعلقت عليه قائلة: «مسلسل نقطة سودة آخر عمل لأبويا الله يرحمه ويحسن إليه، يوم الثلاثاء على MBC وشاهد.. أسألكم الفاتحة والدعاء.. دائمًا بنتك فخورة بيك يا حبيبي».

أبطال مسلسل نقطة سوده

مسلسل «نقطة سودة» من بطولة أحمد فهمي، وناهد السباعي إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

ويعد مسلسل نقطة سودة، التعاون الفني الثاني بين النجمين أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تقديمهما فيلم «اللعبة أمريكاني»، الذي عرض عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

موعد عرض مسلسل نقطة سودة على شاهد

تذاع أولى حلقات مسلسل نقطة سودة بشكل حصري على منصة «شاهد» يوم 11 نوفمبر المقبل، ويأتي ذلك عقب طرحه عبر شاشة mbc.

آخر أعمال أحمد فهمي

وكان مسلسل بين السطور، آخر أعمال المطرب و الممثل أحمد فهمي وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج وائل فرج، وشاركه البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: صبا مبارك.

ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي مميز، حول إعلامية شهيرة والتي تجسد دورها النجمة «صبا مبارك» تحولت حياتها رأسا على عقب بعد تورطها في جريمة، تكشف من خلالها سيل من الأحداث الغامضة منها قصة حب قديمة، وتوضح أسرار مبهمة حول حياة الإعلامية.