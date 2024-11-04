مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا غنائيا بالكويت في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي، في نهاية الشهر الجاري، بدولة الكويت، وذلك بجانب فعاليات «رود راش» السنوية التي تعود بدورتها الـ 13.

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت

وتقدم شيرين عبد الوهاب، خلال الحفل باقة من أمتع أعمالها الغنائية، التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، ومن المقرر طرح التذاكر خلال الأيام المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها عانت الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة سواء الشخصية أو العملية.

وقالت شيرين عبد الوهاب في لايف على موقع التواصل الاجتماعي «التيك توك»: مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعلني. أنا شوفت كتير وحش في حياتي، ومركزة دلوقتي في شغلي من وقت ما رجعت، والشغل دلوقتي عندي أهم حاجة»

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب، طرحت مؤخرا آخر أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان «ابتسمت»، كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتعد آخر أغاني ألبومها الجديد والذي طرحت منه 7 أغان متنوعة بين الكلاسيكية والحديثة والرومانسية.