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مشاهير العرب - مرتدية علم لبنان.. ماجدة الرومي تنفعل خلال حفلها بدبي لهذا السبب «فيديو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مرتدية علم لبنان.. ماجدة الرومي تنفعل خلال حفلها بدبي لهذا السبب «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مرتدية علم لبنان.. ماجدة الرومي تنفعل خلال حفلها بدبي لهذا السبب «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:36 مساءً - ماجدة الرومي.. تصدر اسم المغنية اللبنانية ماجدة الرومي محركات البحث المختلفة، وذلك بعدما انفعلت، على المسرح خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي، أثناء إلقائها كلمة تحدثت فيها عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان وشعبها.

المغنية اللبنانية ماجدة الرومي

أحيت المغنية اللبنانية ماجدة الرومي حفلا خيريا مرتدية علم لبنان، ضمن مبادرة «الإمارات معك يا لبنان»، بالتعاون مع مؤسسة دبي للعطاء.

وقالت «ماجدة الرمي» في كلمتها: «نلتقي الآن في ظل ظروف استثنائية صعبة ومأساوية يعيشها لبنان، نلتقي حتى نقف تضامناً مع لبنان وأهله، أعلم أنه لا أحد بيننا سعيد».

وتابعت: «أي لبناني مبسوط يشوف بلده يدمر، وأهله وناسه ينقتلوا وينصابوا ويتهجروا في حرب يا ريتها ما كانت، ولا كان الخراب اللي عم نشوفه، والضياع المدمرة، ولا الخسارة الرهيبة في الأرواح».

وأضافت ماجدة الرومي منفعلة: «مجزرة ما عادت تخلص من سنة 1975، كأن نحن منذورين للموت، وأغلاط متراكمة حولنا من سنة 1975، ساحة لتصفية كل الحسابات، أنا متألمة وحزينة مثل كل اللبنانيين، بس إذا كان مطلوب مني أغني وأقف لبلدي وأهلي وناسي اللي بحاجة لي اليوم راح أغني».

رددت قَسَماً خاصاً بالجيش اللبناني قالت فيه:«أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملاً، حفاظاً على عَلَم بلادي وذوداً عن وطني لبنان».

ماجدة الرومي

واختتمت ماجدة الرومي كلامها وسط تفاعل كبير من الجمهور بالقول: «أنا حزينة مثل كل اللبنانيين بس إذا كان مطلوب منّي غنّي حتى أدعم بلدي وأهلي وكل مَن بحاجة لي اليوم، فسأغنّي».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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