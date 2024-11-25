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أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لـ كام النهارده؟ - أخبار كلمتك

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أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لـ كام النهارده؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لـ كام النهارده؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 04:50 صباحاً - مؤشر الفضة ، استقر مؤشر الفضة بحركة التداولات العالمية اليوم، وترصد "كلمتك" حركة مؤشر الفضة لحظيًّا، حيث تزايد اهتمام المصريين بالفضة، وتحتل مؤخرًا مكانة كبيرة على خريطة مدخراتهم. 

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية 

 جاء ذلك بعد التراجعات الحادة في أسعار الذهب خلال حركة التعاملات، والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة وخلال السطور التالية نرصد أحدث الأسعار المحلية والعالمية  بالتداولات. 

اقرأ التالي: مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية

 

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أسعار الفضة ( Silver ) بحركة التعاملات

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال. 

وخلال السطور التالية تستعرض "كلمتك" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات. 

سعر أونصة الفضة 2024 

سجل مؤشر الفضة العالمي اليوم  نحو 31.35 دولار للأوقية. 

سعر الفضة النقية عيار 999

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 49.48 جنيه. 

سعر الفضة عيار 958

سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 اليوم عند 47.48 جنيها. 

سعر الفضة عيار 925

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 46.23 جنيه. 

سعر الفضة عيار 916 

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 45.6 جنيه. 

سعر الفضة عيار 800

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 40.12 جنيه.

 

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تأثر سوق الفضة بعدة عوامل 

وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل: 

  • العرض والطلب.
  • الأحداث الاقتصادية العالمية.
  • تقلبات سوق العملات.
الفضة - كلمتك 
الفضة - كلمتك 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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