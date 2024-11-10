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أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2024 خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2024 خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2024 خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3222 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30080 جنيها.

تخفيض اسعار الفائدة

وكشف مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأسباب الحقيقية وراء التوجه نحو خفض الفائدة فى اجتماع الخميس الماضي.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان، عقب اجتماعها الذي استمر يومين إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".

وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل، بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4.50 % و4.75 %، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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