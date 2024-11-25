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مقتل شخص واصابة اخرين بحدوث انفجار - أخبار كلمتك

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مقتل شخص واصابة اخرين بحدوث انفجار - أخبار كلمتك

مقتل شخص واصابة اخرين بحدوث انفجار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف مصدر حقوقي عن وقوع ضحايا جدد بسبب ألغام زرعتها مليشيا الحوثي في مدينة الحديدة، حيث شهد يوم واحد سقوط قتيل وإصابة اثنين بجروح بالغة.

 ووفقاً للمصدر، فقد أصيب الشابان أحمد سيف (30 عاماً) وعبد الرحمن بادي (23 عاماً) بجروح خطيرة أدت إلى فقدانهما البصر نتيجة اختراق شظايا لغم مموّه على شكل أنبوب لوجهيهما، بالإضافة إلى إصابات أخرى في الصدر والكتفين. 

وفي حادث منفصل، قُتل صالح مجمل (44 عاماً)، أحد المهجرين من قرية منظر، إثر انفجار لغم أثناء عمله في جمع المعادن شرق حي 7 يوليو بمديرية الحالي شمال شرق الحديدة. 

وأفاد المصدر بأن مجمل، الذي كان يعيل أسرته المكونة من خمسة أفراد، بدأ عمله في جمع المعادن يوم وقوع الحادث المأساوي.

 وأكد المصدر الحقوقي أن هذه الحوادث تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بزرع الألغام بشكل عشوائي في المناطق السكنية والزراعية، مما يشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين في الساحل الغربي.

 ودعا المصدر إلى تدخل عاجل من قبل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للحد من هذه الجرائم التي تتسبب في مأساة إنسانية يومية في اليمن
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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