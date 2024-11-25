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وزير التعليم يتفقد مدرسة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية ويجري حوارا مع الطلاب - أخبار كلمتك

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وزير التعليم يتفقد مدرسة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية ويجري حوارا مع الطلاب - أخبار كلمتك

وزير التعليم يتفقد مدرسة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية ويجري حوارا مع الطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:18 صباحاً - زار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة "مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وتفقد الوزير الورش واستمع لشرح أحد المعلمين على نموذج لمحرك سيارة ومدى استفادة الطلاب من هذه النماذج المصنعة، كما تفقد معمل الكيمياء والفيزياء وعددًا من الفصول.

كما أجرى الوزير حوارا أبويا مع الطلاب والطالبات حول شغفهم بدراسة مجال السيارات فى المدرسة وأهدافهم بعد انتهاء الدراسة، ومدى استفادتهم من الدراسة بالمدرسة، حيث أكد الطلاب والطالبات من جانبهم على تطلعهم للعمل فى هذا المجال والالتحاق بكليات الهندسة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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