محاضرة فنية بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

محاضرة فنية بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق - أخبار كلمتك

رسائل مهمة من وزيرة التضامن لدعم المتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا - أخبار كلمتك

رسائل مهمة من وزيرة التضامن لدعم المتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا - أخبار كلمتك

تنبيه مهم من التعليم بشأن امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

تنبيه مهم من التعليم بشأن امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ملعب GNP Seguros - أخبار كلمتك

شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ملعب GNP Seguros - أخبار كلمتك

وصول مئات اليمنيين للقتال في اوكرانيا - أخبار كلمتك

وصول مئات اليمنيين للقتال في اوكرانيا - أخبار كلمتك

تجديد اعتماد معهد تيودور بلهارس كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع الصحة العالمية - أخبار كلمتك

تجديد اعتماد معهد تيودور بلهارس كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع الصحة العالمية - أخبار كلمتك

جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ - أخبار كلمتك

جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:45 - كتائب القسام: مقتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع الاحتلال بشمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:45 - كتائب القسام: مقتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع الاحتلال بشمال غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عقب مناشدات متكررة .. إغلاق حفرة هددت حياة الأهالي في تعز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عقب مناشدات متكررة .. إغلاق حفرة هددت حياة الأهالي في تعز - أخبار كلمتك

عقب مناشدات متكررة .. إغلاق حفرة هددت حياة الأهالي في تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:53 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد مواطنون عن اغلاق حفرة هددت حياة الأهالي في مدينة تعز .

وذلك بعد مناشدات متكررة .

وقال المواطنون في مديرية القاهرة بتعز : الحمدلله تم اغلاق الحفرة التي سببت حوادث في وادي القاضي والتي أطلقنا مناشدات عدة من أجل إغلاقها .

وطالب مواطنون بعمل اسمنت للحفرة بأسرع ما يمكن

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

فتح التحقيق بحادثة الاعتداء على رئيس المحكمة العسكرية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق