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مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

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مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصناعة في مصر تستحق أن تساهم بنسبة 20% في الاقتصاد.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة: الدولة شغلها الشاغل الفترة المقبلة دعم الصناعة، موضحا أن هناك محاولات لتعميق المنتج المحلي وزيادة جودة المنتج وزيادة الصادرات، واستهداف إيصال صادرات مصر إلى 140و 145 مليار، فضلا عن العمل على دعم القطاع الخاص.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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