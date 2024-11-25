مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصناعة في مصر تستحق أن تساهم بنسبة 20% في الاقتصاد.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة: الدولة شغلها الشاغل الفترة المقبلة دعم الصناعة، موضحا أن هناك محاولات لتعميق المنتج المحلي وزيادة جودة المنتج وزيادة الصادرات، واستهداف إيصال صادرات مصر إلى 140و 145 مليار، فضلا عن العمل على دعم القطاع الخاص.