محاضرة فنية بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

محاضرة فنية بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق - أخبار كلمتك

رسائل مهمة من وزيرة التضامن لدعم المتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا - أخبار كلمتك

رسائل مهمة من وزيرة التضامن لدعم المتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا - أخبار كلمتك

تنبيه مهم من التعليم بشأن امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

تنبيه مهم من التعليم بشأن امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ملعب GNP Seguros - أخبار كلمتك

شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ملعب GNP Seguros - أخبار كلمتك

وصول مئات اليمنيين للقتال في اوكرانيا - أخبار كلمتك

وصول مئات اليمنيين للقتال في اوكرانيا - أخبار كلمتك

تجديد اعتماد معهد تيودور بلهارس كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع الصحة العالمية - أخبار كلمتك

تجديد اعتماد معهد تيودور بلهارس كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع الصحة العالمية - أخبار كلمتك

جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ - أخبار كلمتك

جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:45 - كتائب القسام: مقتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع الاحتلال بشمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:45 - كتائب القسام: مقتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع الاحتلال بشمال غزة - أخبار كلمتك

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تواصل إنهيار أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية صباح الاثنين بعدن - أخبار كلمتك

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تواصل إنهيار أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية صباح الاثنين بعدن - أخبار كلمتك

تواصل إنهيار أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية صباح الاثنين بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:09 صباحاً - كلمتك/ خاص

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عدن:

-الدولار الأمريكي: الشراء: 2063 البيع: 2075

-الريال السعودي: الشراء: 540.5 البيع: 542

وفي صنعاء:

-الدولار الأمريكي: الشراء: 535 البيع: 540

-الريال السعودي: الشراء: 140 البيع:140.5

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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