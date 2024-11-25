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كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

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كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:20 مساءً - كرة اليد، تستعد بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكونغو خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.

مباريات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا

وتأتي مباريات منتخبنا الوطني في الدور التمهيدي (المجموعات) كالتالي:

  • 27 نوفمبر | مصر × الكونغو
  • 28 نوفمبر | مصر × الجزائر
  • 30 نوفمبر | مصر × السنغال
  • 1 ديسمبر | مصر × كينيا
  • 3 ديسمبر | مصر × الرأس الأخضر

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية كالتالي:

  • المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر.
  • المجموعة الثالثة: أنجولا – تونس – أوغندا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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