كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:20 مساءً - كرة اليد، تستعد بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكونغو خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.

مباريات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا

وتأتي مباريات منتخبنا الوطني في الدور التمهيدي (المجموعات) كالتالي:

27 نوفمبر | مصر × الكونغو

28 نوفمبر | مصر × الجزائر

30 نوفمبر | مصر × السنغال

1 ديسمبر | مصر × كينيا

3 ديسمبر | مصر × الرأس الأخضر

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر.

– الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر. المجموعة الثالثة: أنجولا – تونس – أوغندا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون.

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