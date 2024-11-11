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الرياضة - 11:30 - تقرير إسباني يفجر مفاجأة: عمر مرموش على طاولة برشلونة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:30 - تقرير إسباني يفجر مفاجأة: عمر مرموش على طاولة برشلونة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:30 - تقرير إسباني يفجر مفاجأة: عمر مرموش على طاولة برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:30 مساءً - كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن وجود اسم النجم المصري عمر مرموش على طاولة نادي برشلونة لضمه لصفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت "هداف الدوري الألماني"، متعادلا برصيد 11 هدفا مع هاري كين، هو أحد الأسماء التي تضعها إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا لدعم صفوف الفريق.

ووفقًا للصحيفة، فإن الإدارة الرياضية في برشلونة ترى مرموش لاعبًا متعدد الاستخدامات، ويمكنه اللعب في جميع مراكز الهجوم الثلاثة، بما فيها مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يريدون أيضًا تعزيزه في النادي الكتالوني.

وبالإضافة إلى أهدافه الـ11 في الدوري الألماني، قدم عمر مرموش 7 تمريرات حاسمة وأضاف ثلاثة أهداف أخرى بين الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

وتألق عمر مرموش في تسجيل الأهداف من الركلات الحرة، وهو جانب من جوانب اللعبة لا يمتلك فيه برشلونة متخصصين كبار. وسجل اللاعب المصري الملقب بـ "الفرعون" من ركلات حرة في ثلاث مباريات متتالية، أمام بوخوم "7-2"، سلافيا براغ "1-0"، شتوتجارت "2-3".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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