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موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:51 صباحاً -  الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز يوم الأربعاء المقبل بالكونفدرالية.

 

موعد مباراة الزمالك وبطل موزمبيق 

 ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

 

موقف أوفي ايجاريا 

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات صفقة أوفي ايجاريا لاعب ليفربول الإنجليزي السابق من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وقال المصدر:  أوفي إيجاريا سيكون أولى صفقات الزمالك في يناير المقبل وهناك اتفاق شبه مبدئي مع اللاعب للانضمام لصفوف الزمالك في شهر يناير. 

 

جلسة جوميز مع ميشالاك 

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع البولندي ميشالاك جناح الفريق

وطالب جوميز من ميشالاك أن يكون أكثر فعالية أمام المرمي وأن لا يلتفت لأي انتقادات توجه له والتركيز في التدريبات فقط.

 

جلسة جوميز مع اللاعبين 

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران من أجل مطالبتهم بغلق صفحة مباراة المصري

ومن المقرر أن يصحح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة المصري كي لا تتكرر في مباراة بطل موزمبيق

 

الزمالك 

اعلي قيمة تسويقية في الزمالك  

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو. 
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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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