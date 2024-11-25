السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - امتحانات الإعدادية 2025.. وجهت مديريات التربية والتعليم خطابًا للإدارات التعليمية، بالاستعانة بمعلمي وموظفي التعليم الفني في جميع إدارات التربية والتعليم، للمشاركة في أعمال امتحانات الإعدادية 2025، للاستفادة من خبراتهم.

تسجيل بيانات معلمي وموظفي التعليم الفني

وجهت مديريات التربية والتعليم، بتسجيل جميع العاملين بمدارس التعليم الفني، بأنواعها: «زراعي - صناعي - تجارى - فندقي»، على الموقع الإلكتروني لبوابة التحول الرقمي لإعمال الشهادة الإعدادية على التبويب الخاص بتسجيل مدارس التعليم الفني.

أعمال امتحانات المرحلة الإعدادية 2025

طريقة تسجيل بيانات معلمي وموظفي التعليم الفني

وأشارت المديريات إلى أنه يتم الدخول على قاعدة البيانات لتسجيل بيانات المعلمين، من خلال الرقم التعريقي والمسلسل للمدرسة، مشددة على ضرورة طباعة الاستمارة الورقية الخاصة بذلك، ومراجعتها ومطابقتها بسجلات شئون العاملين بالمدرسة.

اعتماد الاستمارة من المدرسة

وأكدت المديريات، على ضرورة اعتماد الاستمارة من المدرسة واستيفاء البيانات بكل دقة وتسليمها إلى قسم التعليم الفني بالإدارة، على أن تسلم مجمعة إلى لجنة إدارة الشهادة الإعدادية.

تسجيل جميع العاملين بالإدارات دون استثناء أحد

وشددت الوزارة، على ضرورة التأكيد على وظيفة مدير ووكيل المدرسة بالاستمارة وتسجيل الموانع القانونية، وفي حالة وجودها في الخانة الخاصة بذلك وإرفاق المستندات الدالة على ذلك، ويتم متابعة التسجيل من قبل مدير عام الإدارة ومدير التعليم الفني الصناعي، ويتم التنبيه بتسجيل جميع العاملين بالإدارات التعليمية دون استثناء أحد منهم.

اقرأ أيضاً
موعد امتحانات وإجازة نصف العام الدراسي 2025 للمدراس والجامعات

تبدأ يناير.. موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب المدارس

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للمدارس والجامعات

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق