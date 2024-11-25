«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - امتحانات الإعدادية 2025.. وجهت مديريات التربية والتعليم خطابًا للإدارات التعليمية، بالاستعانة بمعلمي وموظفي التعليم الفني في جميع إدارات التربية والتعليم، للمشاركة في أعمال امتحانات الإعدادية 2025، للاستفادة من خبراتهم.

تسجيل بيانات معلمي وموظفي التعليم الفني

وجهت مديريات التربية والتعليم، بتسجيل جميع العاملين بمدارس التعليم الفني، بأنواعها: «زراعي - صناعي - تجارى - فندقي»، على الموقع الإلكتروني لبوابة التحول الرقمي لإعمال الشهادة الإعدادية على التبويب الخاص بتسجيل مدارس التعليم الفني.

طريقة تسجيل بيانات معلمي وموظفي التعليم الفني

وأشارت المديريات إلى أنه يتم الدخول على قاعدة البيانات لتسجيل بيانات المعلمين، من خلال الرقم التعريقي والمسلسل للمدرسة، مشددة على ضرورة طباعة الاستمارة الورقية الخاصة بذلك، ومراجعتها ومطابقتها بسجلات شئون العاملين بالمدرسة.

اعتماد الاستمارة من المدرسة

وأكدت المديريات، على ضرورة اعتماد الاستمارة من المدرسة واستيفاء البيانات بكل دقة وتسليمها إلى قسم التعليم الفني بالإدارة، على أن تسلم مجمعة إلى لجنة إدارة الشهادة الإعدادية.

تسجيل جميع العاملين بالإدارات دون استثناء أحد

وشددت الوزارة، على ضرورة التأكيد على وظيفة مدير ووكيل المدرسة بالاستمارة وتسجيل الموانع القانونية، وفي حالة وجودها في الخانة الخاصة بذلك وإرفاق المستندات الدالة على ذلك، ويتم متابعة التسجيل من قبل مدير عام الإدارة ومدير التعليم الفني الصناعي، ويتم التنبيه بتسجيل جميع العاملين بالإدارات التعليمية دون استثناء أحد منهم.