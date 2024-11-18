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بينهم تميم وماكرون وستارمر، السيسي يعقد عددا من اللقاءات مع قادة العالم بقمة العشرين - أخبار كلمتك

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بينهم تميم وماكرون وستارمر، السيسي يعقد عددا من اللقاءات مع قادة العالم بقمة العشرين - أخبار كلمتك

بينهم تميم وماكرون وستارمر، السيسي يعقد عددا من اللقاءات مع قادة العالم بقمة العشرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:32 مساءً -   عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من اللقاءات الجانبية مع قادة وزعماء بالعالم على هامش المشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.

 حيث أجرى لقاءات جانبية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ورئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر"، ورئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، والمستشار الألماني "أولاف شولتز"، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون ديرلاين"، ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، ومدير عام صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا"، حيث تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وانطلقت اليوم فعاليات قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة مجموعة العشرين التى تنطلق  اليوم وتستمر يومين فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بدعوة من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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