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بالأسماء، نقابة المرشدين السياحيين تعلن نتيجة إضافة اللغات - أخبار كلمتك

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بالأسماء، نقابة المرشدين السياحيين تعلن نتيجة إضافة اللغات - أخبار كلمتك

بالأسماء، نقابة المرشدين السياحيين تعلن نتيجة إضافة اللغات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - أعلنت نقابة المرشدين السياحيين برئاسة سمير عبد الوهاب عن نتيجة إضافة اللغة لأعضاء النقابة الراغبين في إضافة لغات.
 

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نتيجة إضافة لغة للمرشدين السياحيين
 

وتضمنت اللغات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، لأعضاء نقابة المرشدين السياحيين الراغبين في إضافة لغة، حيث تضمنت اللغة الأسبانية والإندونيسية والإنجليزية والألمانية والروسية والبرتغالية والفرنسية والتشيكية والسلوفاكية والصينية.
 

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خطة نقابة المرشدين السياحيين لمحاصرة الدخلاء


وكانت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أكدت إنه فى إطار محاصرة عمل الدخلاء ممن لا يحق لهم الشرح في المتاحف والأماكن الأثرية من مصريين أو أجانب، وبالتنسيق مع إدارة المرشدين السياحيين في وزارة السياحة، وبالتعاون مع مختلف الجهات والإدارات المعنية بتطبيق القوانين المنظمة لعمل المرشدين السياحيين، تم إجراء زيارة أولى للمتحف القومى المصرى للحضارة (NEMEC)، وتم الاتفاق على الآتى:

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1- يتم السؤال عن كارنيه الوزارة الدائم أو الورقي المؤقت مع كارنيه النقابة ساريان، وفى حال أن يكون الترخيص الورقي المؤقت منتهي المدة، سيكون هناك مدة سماح لمدة شهر لتجديده، شريطة وجود كارنيه النقابه ساري. 
2- وجوب الالتزام بشراء واستخدام السماعات للشرح، بدءا من 6 أفراد فاكثر، لتقليل الضوضاء في صالة العرض، وجاري العمل علي تنظيم زيارات المصريين.
3-  الامتناع عن الشرح تماما داخل قاعة المومياوات، والالتزام بتعليمات المتحف، ولا استثناء مطلقا في ذلك.
4-  أي مرافق أجنبي لا يحمل تصريح ترجمة، -بعد الرجوع للوزارة والنقابة- سيتم توقيفه جنائيا.
5- الحرص على إبراز الكارنيهات التي نفتخر بها جميعا، في كل مكان يصرح لنا، نحن،فقط بالشرح فيه، شمالا وجنوبا.

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6- وأشارت النقابة، إلى أنه ستتوالى تباعا الزيارات والتعليمات الملزمة للجميع في كل الأماكن السياحية الأثرية، لمنع جميع الدخلاء ممن ليس لهم الحق في الشرح  فى العمل، وتوجهت بالشكر لإدارة المتحف على التعاون والحفاظ على المهنة من الدخلاء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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