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السيسي يطالب قادة العالم بالتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان - أخبار كلمتك

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السيسي يطالب قادة العالم بالتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان - أخبار كلمتك

السيسي يطالب قادة العالم بالتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لرئيس البرازيل "لولا دا سيلفا" على دعوته الكريمة لمصر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقال الرئيس السيسي: لا يمكن أن نتحدث عن عدم المساواة دون التطرق للأوضاع المأساوية في فلسطين ولبنان جراء الحرب الإسرائيلية التي تجرى بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لوقفها وفي هذا السياق، تشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعا معيشية كارثية بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الأولي لقمة مجموعة العشرين بالبرازيل.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولي لقمة مجموعة العشرين "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".

وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة مجموعة العشرين التى تنطلق  اليوم وتستمر يومين فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بدعوة من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا.

وأكد السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣،  بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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