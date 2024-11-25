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واشنطن تدرس نشر قوات في اليابان حال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان - أخبار كلمتك

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واشنطن تدرس نشر قوات في اليابان حال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان - أخبار كلمتك

واشنطن تدرس نشر قوات في اليابان حال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:40 صباحاً - تسعى الولايات المتحدة لسيناريوهات لنشر قوات عسكرية في اليابان والفلبين بحال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وستُدمَج هذه السيناريوهات في خطة عمليات مشتركة أولية ستوضَع في ديسمبر وفقا لمصادر مطلعة على العلاقات اليابانية-الأمريكية، حسبما ذكرت كيودو مساء الأحد.

وسيُنشر فوج من مشاة البحرية الأمريكية مجهز بنظام صواريخ مدفعية عالي الحركة ومتعدد الإطلاق على طول جزر نانسي، وهي سلسلة جزر يابانية تمتد من الطرف الجنوبي من كيوشو إلى يوناجوني قرب تايوان.

وأضافت الوكالة أنه بمجرد أن يصبح احتمال نشوب أزمة تشمل تايوان وشيكا، سيتم إنشاء قواعد مؤقتة على جزر مأهولة.

ووفقا للمصدر نفسه، سيشارك الجيش الياباني بشكل أساسي في الدعم اللوجستي، خصوصا من خلال توفير وقود وذخيرة.

وقالت السفارة الصينية في مانيلا إنها "أخذت علما" بالمعلومات التي أوردتها كيودو.

وتعمل الصين على تعزيز قدراتها العسكرية مع زيادة الضغط على تايوان التي تدعي أنها جزء من أراضيها.

وعززت واشنطن تحالفاتها في المنطقة وأثارت غضب بكين بنشرها المنتظم لسفن وطائرات مقاتلة في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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