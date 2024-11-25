الرياضة - 09:20 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:20 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. يواصل سعر الذهب استقراره في بداية تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، ليسجل سعره نحو 3780 جنيها للبيع، و 3760 للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4320 جنيه 4297.25 جنيه عيار 22 3960 جنيها 3939 جنيه عيار 21 3780 جنيها 3760 جنيها عيار 18 3240 جنيه 3222.75 جنيه عيار 14 2520 جنيه 2506.75 جنيه عيار 12 2160 جنيه 2148.5 جنيه عيار 9 1620 جنيه 1611.5 جنيه

سعر الذهب صباح تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية ليسجل سعر البيع نحو 4320 جنيها، وسعر الشراء نحو 4297.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات الصباحية نحو نحو 3960 جنيها للبيع، و3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

داوم سعر الذهب عيار 21 على استقراره خلال صباح تعاملات اليوم ليسجل سعر البيع نحو 3780 جنيها، وسعر الشراء نحو 3760 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

ظل سعر الذهب عيار 18 مستقرا حتى بداية تعاملات اليوم الإثنين ليسجل سعر البيع نحو 3240 جنيها، وسعر الشراء نحو 3222.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر بيع الذهب عيار 14 خلال التعاملات الصباحية نحو 2520 جنيها، وسعر الشراء نحو 2506.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 12

وحافظ سعر الذهب عيار 12 على استقراره مستهل تعاملات اليوم ليسجل سعر البيع نحو 2160 جنيها، وسعر الشراء نحو 2148.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية البيع نحو 1620 جنيها، وسعر الشراء 1611.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم، فسجل نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما سجل سعر أوقية الذهب الآن في مصر، نحو 2666.48 دولارًا للبيع، 2666.21 دولارًا للشراء.