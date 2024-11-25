موعد تسليم قطع أراضي منطقة الرابية بمدينة الشروق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، إن جهاز تنمية مدينة الشروق، سيبدأ يوم الأحد المقبل وحتى يوم 26 ديسمبر، في تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، والتي تم توفيق أوضاعها.

وأكد المهندس شريف الشربيني، في بيان، مواصلة الجهود المبذولة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ضمن خٌطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم.

من جهته، قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس محمد السيد عبد المقصود، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى بلوك رقم 1 من 1: 10، يوم الأحد المقبل، والقطع من 11: 20، يوم الإثنين المقبل، والقطع بالبلوك 2، من 21: 27، ثم باقي القطع تباعا.