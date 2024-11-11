تعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - عقدت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، برئاسة الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس الجامعة، اجتماع مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة باللواء طيار حازم أحمد يحيى، المشرف العام على الجهاز ومدير عام إدارة الإشراف والمتابعة، واللواء طيار علي الديب، رئيس فرع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطاقة، الرياح، الصناعة، والتكنولوجيا، وذلك بحضور ممثلي شركة Triple-M للطاقة المتجددة.

يهدف هذا التعاون إلى تحقيق التكامل بين المشروعات التكنولوجية والقومية، والاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، لتعظيم الفائدة وإمكانية التصنيع المحلي، بما يتماشى مع رؤية فلسفة جهاز مستقبل مصر الهادفة إلى تعظيم العائد من موارد الدولة وتحقيق التكامل الزراعي والصناعي عبر توفير الموارد، ودعم التنمية العمرانية التي تسهم في الاستثمارات المستقبلية.

كما يركز الاجتماع على تعزير التعاون في مجالات التدريب العملي ونقل الخبرات، خاصة في القطاعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، إلى جانب إعداد خريجين مؤهلين يلائمون احتياجات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا والصناعة.

وخلال الاجتماع أبدت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بالتعاون مع مجموعة Triple-M للطاقة المتجددة، استعدادها لتقديم دور استشاري لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مجالات الطاقة، البيئة، والزراعة، وسيتضمن هذا الدور دراسة التحديات الحالية واقتراح حلول مبتكرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المتخصصة لمواجهة التحديات البيئية والزراعية.

كما استعرض جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مشروعاته الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية، متبوعًا بجولة لبعض المشاريع الصناعية التابعة للجهاز، والتي تعد جزءًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع كل من المهندس هشام كمال، مسؤول التدريب وخدمة المجتمع، و عبد الرحمن عمر، أخصائي التدريب بالجامعة، و خالد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجامعة، والدكتورة ماريانا محفوظ، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، إلى جانب فريق من كبار المسؤولين من مجموعة Triple-M للطاقة المتجددة، ضم كلا من المهندس حاتم الرومي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والدكتورة إيمان سيف، مساعد الرئيس التنفيذي، والمهندس وسيم الحفناوي، والمهندس وئام شكر من المكتب الفني للمجموعة.