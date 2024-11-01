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وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتقديم جميع أشكال الدعم لدول وشعوب القارة السمراء - أخبار كلمتك

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وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتقديم جميع أشكال الدعم لدول وشعوب القارة السمراء - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتقديم جميع أشكال الدعم لدول وشعوب القارة السمراء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أسد عبد الرازق محمد، وزير الدولة بوزارة الزراعة والري بالصومال، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان خلال يومي 30 - 31 أكتوبر 2024 بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالدول العربية فضلا عن ممثلين لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم لدول وشعوب القارة السمراء، نظرا تمثله أفريقيا من أهمية استراتيجية.

وأشار فاروق إلى أن التعاون بين مصر والصومال في المجال الزراعي يعد مثالا حيًّا على التضامن العربي والإفريقي، ويسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الريفية، وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأكد وزير الزراعة إمكانية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في مجال تبادل الخبرات بحيث تستفيد الصومال من الخبرة المصرية العريقة في مجال الزراعة، خاصة في مجال إدارة الموارد المائية، وتحسين إنتاجية المحاصيل، ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية، فضلا عن إرسال خبراء زراعيين، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين الصوماليين.

وأشار الوزير إلى الدور الذي يلعبه المركز المصري الدولي الزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا المجال، حيث يتم استضافة المبعوثين من الدول الأفريقية وغيرها من الدول، لتدريبهم في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي ونقل الخبرات لهم.

وقال انه يمكن أيضا التعاون المشترك بين المؤسسات البحثية الزراعية في البلدين لإجراء البحوث والدراسات المشتركة في مجال الزراعة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في كلا البلدين، لافتا إلى امكانية أن يشمل التعاون أيضا مجال مواجهة التغيرات المناخية، وتأثيراتها مثل الجفاف والتصحر، وغيرها من التي قد تهدد الزراعة والإنتاج الغذائي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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