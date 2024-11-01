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خصم 50% على رسوم إقامة المناسبات الاجتماعية بالمواقع الأثرية لهذه الفئة، تعرف عليها - أخبار كلمتك

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خصم 50% على رسوم إقامة المناسبات الاجتماعية بالمواقع الأثرية لهذه الفئة، تعرف عليها - أخبار كلمتك

خصم 50% على رسوم إقامة المناسبات الاجتماعية بالمواقع الأثرية لهذه الفئة، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - قرر المجلس الأعلى للآثار منح العاملين بوزارة السياحة والآثار نسبة خصم 50 % على إقامة المناسبات الاجتماعية داخل المواقع الأثرية المسموح بإقامة فاعليات بها، وذلك لهم ولأقاربهم من الدرجة الأولي فقط.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وأكد الدكتور محمد اسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام بمدينة كولون بألمانيا 113 ألف زائر.

معرض قمة الهرم: حضارة مصر

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن  معرض قمة الهرم: حضارة مصر القديمة المقام بمدينة شنغهاي بالصين استقبل ما يقرب من 724 ألف زائر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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