وزير العمل يبحث مع وفد مجلس النواب واتحاد شباب المصريين بالخارج دعم خطط التدريب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - بحث محمد جبران، وزير العمل، مع وفد من البرلمان وقيادات اتحاد شباب المصريين بالخارج سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب المهني، والاستفادة من إمكانيات الوزارة التي تمتلك صندوق للتمويل والتدريب، وكذلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

ضم الوفد كلا من محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل، والنائب سيد سمير نائب رئيس الاتحاد، والإعلامي علاء خليل أمين صندوق "الاتحاد"، وعضوي مجلس الإدارة المحاسب شريف النسيرى، والمهندس أمجد المناوي، والدكتور إبراهيم الصيني سعودي الجنسية، مسؤول تطوير وتدريب وتنمية سياحية بالاتحاد.

وبحث الجانبان مقترح بشأن دعم خطة اتحاد شباب المصريين بالخارج لتأسيس مراكز تدريب للشباب في كافة المحافظات وتقسيمها إلى قطاعات، لمراعاة طبيعة التخصصات التي تتميز بها كل محافظة، لتأهيل شبابها للعمل في الداخل، وكذلك الخارج خاصة في البلدان العربية والأوروبية، وفتح أسواق العمل في تلك البلدان أمام العمالة المصرية الماهرة والمدربة والحاصلة على شهادات ومستويات مهارية دولية معتمدة.

واتفق الجانبان على تنظيم العديد من الفعاليات المشتركة لخدمة استراتيجيات «التدريب من أجل التشغيل»، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أشاد النائب الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية، لربط أبناء الجالية المصرية بالوطن، مؤكدا أن وزارة العمل يقع على عاتقها دور كبير في تشغيل العمالة المصرية بالخارج، وهو ما دفع الاتحاد لتقديم مقترح لوزارة العمل للشراكة بينهم في ذلك الملف المهم من خلال إنشاء عدد من مراكز التدريب التي تؤهل الشباب لسوق العمل الخارجي وتقلل من مخاطر الهجرة.

وأكد أن اتحاد شباب المصريين بالخارج يضم 3 آلاف عضو من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم ويهدف إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بربط الشباب بالوطن الأم من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة وتشجيع الشباب المصري خارج الوطن بأخذ دورهم في الدفاع عن مصر بلغات تلك البلاد التي يعيشون فيها.