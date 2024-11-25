وزير التعليم يزور مدرسة "فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" ويجري حوارا مع الطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة مدرسة "مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

مدرسة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية

وتفقد الوزير الورش واستمع لشرح أحد المعلمين على نموذج لمحرك سيارة ومدى استفادة الطلاب من هذه النماذج المصنعة، كما تفقد معمل الكيمياء والفيزياء وعددًا من الفصول.

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كما أجرى الوزير حوارا أبويا مع الطلاب والطالبات حول شغفهم بدراسة مجال السيارات فى المدرسة وأهدافهم بعد انتهاء الدراسة، ومدى استفادتهم من الدراسة بالمدرسة، حيث أكد الطلاب والطالبات من جانبهم على تطلعهم للعمل فى هذا المجال والالتحاق بكليات الهندسة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

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