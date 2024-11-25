السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير التعليم يزور مدرسة "فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" ويجري حوارا مع الطلاب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير التعليم يزور مدرسة "فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" ويجري حوارا مع الطلاب - أخبار كلمتك

وزير التعليم يزور مدرسة "فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" ويجري حوارا مع الطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة مدرسة "مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

 مدرسة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية

وتفقد الوزير الورش واستمع لشرح أحد المعلمين على نموذج لمحرك سيارة ومدى استفادة الطلاب من هذه النماذج المصنعة، كما تفقد معمل الكيمياء والفيزياء وعددًا من الفصول.

 

b7434c0bd8.jpg
ce22164d02.jpg
txt

التعليم تكشف آخر موعد للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

txt

فتح باب التقدم للمعلمين الراغبين في الالتحاق للعمل بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كما أجرى الوزير حوارا أبويا مع الطلاب والطالبات حول شغفهم بدراسة مجال السيارات فى المدرسة وأهدافهم بعد انتهاء الدراسة، ومدى استفادتهم من الدراسة بالمدرسة، حيث أكد الطلاب والطالبات من جانبهم على تطلعهم للعمل فى هذا المجال والالتحاق بكليات الهندسة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

جولة تفقدية لرئيس هيئة الدواء المصرية ووزير خارجية بوليفيا بمدينة الدواء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق