تعاون بين جامعتي عين شمس وإيست أنجليا البريطانية لإطلاق برامج مشتركة ودرجات علمية مزدوجة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:15 صباحاً - استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أمس الأحد، البروفيسور ستيفن ماكجواير نائب رئيس جامعة إيست أنجليا البريطانية والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

جامعة عين شمس تستقبل نائب رئيس جامعة إيست أنجليا البريطانية لبحث تعزيز التعاون

شهد اللقاء الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتور كمال عبيد مدير إدارة العلاقات الدولية.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد ضياء بالوفد، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في المجال الأكاديمي. كما قدم عرضًا موجزًا عن جامعة عين شمس وكلياتها المختلفة وعدد الطلاب المصريين والوافدين وإنجازاتها الرائدة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى ما تقدمه من برامج تعليمية متميزة وبحث علمي متطور.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن تطلعه إلى بناء علاقات تعاون مثمرة بين الجامعتين، وتوطيد العلاقات الأكاديمية والبحثية بما يسهم في تقديم تعليم متميز ودعم جهود التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس جامعة إيست أنجليا عن تقديره لجهود جامعة عين شمس في تعزيز التعاون الدولي، مشيدًا بمكانتها المتميزة على المستويين المحلي والدولى.

وأشار إلى أن جامعة إيست أنجليا تعد من بين الجامعات الأفضل في بريطانيا في مجال البحث العلمي، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية فى تخصصات مختلفة، وتضم عدد كبير من الطلاب الوافدين معربًا عن تطلعه لبناء علاقات شراكة مع جامعة عين شمس.

وخلال اللقاء تم مناقشة إطلاق برامج مشتركة، ودرجات علمية مزدوجة فى مرحلتى التعليم الجامعي والدراسات العليا، إلى جانب التبادل الطلابي والتعاون فى المجال البحثى وفي المجالات التى تحقق الأهداف المشتركة للطرفين.

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