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السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

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السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:16 مساءً - أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية،  أن تجديد وزارة النقل تأكيداتها على التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.

129 مليار جنيه  تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروع و50 ألف عامل

أوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم،أن هذه الممرات اللوجستية المتفرقة على مستوى الجمهورية،  ستخدم المناطق الصناعية والزراعية والتعدينية في مصر، وتوفير ربط فعال بينهم.

أكد أن ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية أمر إيجابي، ويسهل نقل البضائع المستوردة من مكان إنتاجها سواء زراعية أو صناعية بكل يسر وتقلل التكاليف وتساعد فى زيادة التصدير، بإعتباره أحد مصادر توفير العملة الأجنبية.

أكد أن إنشاء هذه الممرات اللوجستية يستهدف تطوير الموانئ، والذى بدأ على مدار 5 سنوات فى موانئ دمياط وإسكندرية والدخيلة والعين السخنة،مشيرا أن الحكومة أعتمدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها وجارٍ تنفيذ البعض الآخر، والبعض مخطط تنفيذه ويجري التنفيذ بأيدي عاملة حوالي 50 ألف عامل، بمشاركة حوالي 100 شركة من شركات القطاع الخاص، بعضها أقام تحالفات مع شركات عالمية في هذا المجال لتنفيذ خطة التطوير والتشغيل.

أكد ان وزارة النقل قد قامت بإعداد استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا اقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتمادا علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين.

يذكر أن هذه الممرات هي: "ممر السخنة - الإسكندرية وممر العريش - طابا وممر القاهرة - الإسكندرية وممر طنطا - المنصورة - دمياط وممر جرجوب - السلوم وممر القاهرة - أسوان - أبوسمبل وممر سفاجا - قنا - أبو طرطور.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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