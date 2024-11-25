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جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

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جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:16 مساءً - Dune2، هدد الممثل الشهير جوش برولين، باعتزال التمثيل إذا لم يحصل المخرج دينيس فيلنوف على ترشيح أوسكار عن فيلم "Dune: Part Two".

وقال جوش في تصريحات صحفية: "إذا كانت جوائز الأوسكار لها أي معنى، فسوف يعترفون به".

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دينيس فيلنوف، كلمتك

Dune 2 يدخل قائمة IMDb لأفضل 10 أفلام في تاريخ السينما

ودخل رسميا الجزء الثاني من سلسلة أفلام Dune، قائمة IMDb، لأفضل 10 أفلام في تاريخ السينما في هوليوود.

واحتل فيلم Dune: Part Two، المركز العاشر في قائمة IMDb، لأفضل 10 أفلام، وذلك بعد حصوله علي تقييمات نقدية وجماهيرية مرتفعة، بعد أيام من طرحه للمشاهدة في صالات السينما.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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