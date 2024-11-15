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آبل تطرح الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل Silo - أخبار كلمتك

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آبل تطرح الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل Silo - أخبار كلمتك

آبل تطرح الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل Silo - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:10 مساءً - مسلسل SILO، طرحت منصة '+Apple TV، اليوم الجمعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسلها الناجح Silo، للمشاهدة حصريا عبر منصتها.

وكشفت تقارير صحفية، أن الموسم الثاني من مسلسل آبل Silo، قد لا يلتزم بالتسلسل الزمني للرواية المقتبس منها، أن المسلسل سيحمل تطورات ومفاجآت مختلفة عن الرواية.

كما ذكرت التقارير، أن الموسم الثاني من مسلسل Silo، سيشهد تطورا كبيرا لشخصيات العمل، كما سيكون لبعضهم، دور بارز مثل شخصية الممثل " ستيف زان".

From Silo. A wide shot of Rebecca Ferguson as Juliette Nichols wearing a white environmental suit, standing in a desolate area. The ground behind her is barren, and the sky is empty. She has her hands at her sides and walks forward tentatively.

تفاصيل مسلسل آبل SILO

وتدور أحداث مسلسل SILO، حول مجموعة من البشر يعيشون في صومعة عملاقة، تحت الأرض مع الكثير من القواعد، التي يعتقدون أنها من المفترض أن تعمل علي حمايتهم من العالم السام والمدمّر على سطح الأرض.

مسلسل SILO،   بطولة الممثلة ريبيكا فيرجسون، وهارييت والترو، وتشاينازا أوتشيو، وآفي ناش، فيما تولي مهمة السيناريو الكاتبة الشهيرة، إيمي جراهام،  والمسلسل من إخراج مورتن تيلدوم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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