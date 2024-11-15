آبل تطرح الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل Silo - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:10 مساءً - مسلسل SILO، طرحت منصة '+Apple TV، اليوم الجمعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسلها الناجح Silo، للمشاهدة حصريا عبر منصتها.

وكشفت تقارير صحفية، أن الموسم الثاني من مسلسل آبل Silo، قد لا يلتزم بالتسلسل الزمني للرواية المقتبس منها، أن المسلسل سيحمل تطورات ومفاجآت مختلفة عن الرواية.

كما ذكرت التقارير، أن الموسم الثاني من مسلسل Silo، سيشهد تطورا كبيرا لشخصيات العمل، كما سيكون لبعضهم، دور بارز مثل شخصية الممثل " ستيف زان".

تفاصيل مسلسل آبل SILO

وتدور أحداث مسلسل SILO، حول مجموعة من البشر يعيشون في صومعة عملاقة، تحت الأرض مع الكثير من القواعد، التي يعتقدون أنها من المفترض أن تعمل علي حمايتهم من العالم السام والمدمّر على سطح الأرض.

مسلسل SILO، بطولة الممثلة ريبيكا فيرجسون، وهارييت والترو، وتشاينازا أوتشيو، وآفي ناش، فيما تولي مهمة السيناريو الكاتبة الشهيرة، إيمي جراهام، والمسلسل من إخراج مورتن تيلدوم.

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