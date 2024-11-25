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ارتفاع إيرادات فيلم Gladiator II لـ 221 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي - أخبار كلمتك

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ارتفاع إيرادات فيلم Gladiator II لـ 221 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي - أخبار كلمتك

ارتفاع إيرادات فيلم Gladiator II لـ 221 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:19 صباحاً - Gladiator II، ارتفعت إيرادات فيلم GLADIATOR ll، لـ 221 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بعد طرح الفيلم رسميًّا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤.

وبلغت ميزانية إنتاج فيلم GLADIATOR ll، ما يقرب من 250 مليون دولار.

تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

وفيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

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وتدور أحداث الفيلم، بعد غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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