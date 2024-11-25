السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بشرى للرائدات الاجتماعيات الموقوفات.. وزيرة التضامن تقرر عودتهن للعمل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بشرى للرائدات الاجتماعيات الموقوفات.. وزيرة التضامن تقرر عودتهن للعمل - أخبار كلمتك

بشرى للرائدات الاجتماعيات الموقوفات.. وزيرة التضامن تقرر عودتهن للعمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:09 صباحاً - أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بعودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل إلى ممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، وتصرف لهن كافة الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر الجاري.

 

منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وذلك في إطار حوكمة منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات، مشددة على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن أي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات إعمالًا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تقرر أيضًا استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كافة المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرائدات المجتمعيات يلعبن دور مهم ومؤثر في تنفيذ برامج الوزارة ويحققن إنجازات كبيرة في العمل الميداني وجهدهن مقدر ولدينا خطط لتطوير هذا الدور ورفع كفاءة الرائدات ومنحهن فرص أكبر خلال الفترة القادمة.

 

تفاصيل وقف الرائد الاجتماعيات

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد اتخذت قرارًا بوقف ١٥٠٠ رائدة مجتمعية لمراجعة وتقييم طريقة اختيارهن وتقييم مستوى أدائهم للمهام التي تم تكليفهن بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم بسبب سوء الطقس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق