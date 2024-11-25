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البلدي يتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق - أخبار كلمتك

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البلدي يتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق - أخبار كلمتك

البلدي يتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:09 صباحاً - أسعار البيض اليوم، سجلت  أسعار البيض اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر كرتونة البيض البلدي 10 جنيهات، مقابل استقرار أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر.

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أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

وتستعرض «كلمتك» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ  سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

 

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أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

 كما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، وأنه تم الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسلم 150 جنيهًا للطبق.

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أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

طرح البيض في السلاسل الغذائية بسعر 150 جنيهًا

ويشتمل الاتفاق المعلن بين اتحاد منتجي الدواجن وهذه السلاسل؛ على أن تقوم هذه السلاسل بطرحه للجمهور بسعر 150 جنيهًا للطبق، وتحمل تلك السلاسل فارق التكاليف.

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أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 135 جنيهًا و140 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 137 إلى 143 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في  بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 138 جنيهًا إلى 142 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 139 جنيهًا إلى 144 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن  سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 124 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، بانخفاض نحو 10 جنيهات عن سعرها السابق..

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الإثنين في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 126 جنيهًا إلى 128 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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