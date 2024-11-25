زيارة مفاجئة لوزير التعليم لعدد من المدارس بإدارة المقطم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:10 صباحاً - وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بإرسال لجان متابعة لمدرستي "تحيا مصر 1" و"تحيا مصر 2" لمتابعة انتظام العملية التعليمية، كما شدد على متابعة حضور الطلاب وتطبيق التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة وجميع القرارات والآليات المعلنة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها الوزير للمدرستين في إطار جولاته المتواصلة للاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منضبط بمختلف مدارس الجمهورية.

رافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وخلال تفقد فصول المرحلة الابتدائية بمدرسة "تحيا مصر 1"، حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب الدراسي ومدى الالتزام بتطبيق أعمال السنة، حيث وجه بتنظيم برامج علاجية لرفع مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة.

ثم توجه الوزير لمدرسة "تحيا مصر (2)"، حيث تابع العملية التعليمية بالمدرسة، وتحصيل الطلاب الدراسي داخل الفصول، فضلا عن مراجعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة

وأجرى الوزير محمد عبد اللطيف حوارا مع بعض المعلمين بالمدرسة للتعرف على أي تحديات تعوق قيامهم بأداء عملهم بالشكل المطلوب حرصا على تيسير مهامهم.