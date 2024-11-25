ياسمين الخيام عن والدها الشيخ الحصري: كانت مسيرته مليئة بالإخلاص والصبر والكرامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:10 صباحاً - ياسمين الخيام.. تصدرت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعد حديثها عن والدها الشيخ محمود خليل الحصري في ذكرى رحيله.

حديث ياسمين الخيام عن والدها الشيخ الحصري

وكشفت ياسمين الخيام، أثناء استضافتها في برنامج «مع الناس»، المذاع عبر قناة «الناس»، عن علاقتها بوالدها الراحل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، موضحة أن والدها كان يُهاجم كثيرًا بسبب اتجاهها للغناء.

وأضافت: «كوني بنت الشيخ محمود الحصري، في عهد كان يتم فيه تحريم كل شيء، كانت هذه فرصة سانحة لبعض المتشددين إنهم يهاجموا والدي بسببي لكوني مغنية، وكانت فترة اختبار صعبة».

تبديل اسم ياسمين الخيام

وأوضحت، أن السبب الرئيسي حول تغير اسمها الحقيقي من «إجلال الحصري»، إلى «ياسمين الخيام»، وهو تعرض والدها للهجوم، لتنأى بوالدها عن هذا الهجوم، موضحة أن الشيخ محمد الغزالي قال لي إن الغناء كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح».

ياسمين الخيام ووالدها الشيخ الحصري

وأشارت إلى أن والدها الشيخ محمود خليل الحصري تميز بالجودة والإتقان وحبه لكتاب الله، حيث كان دائمًا يردد أنه خادم للقرآن الكريم، وأكدت قائلة: «والدي كانت مسيرته منذ ولادته مليئة بالإخلاص والصبر والكرامة وعزة بالله».

وقالت، إن موهبة والدها في تلاوة القرآن الكريم ظهرت منذ صغره، عندما التحق بكتّاب القرية لحفظ القرآن. وتذكرت كيف كان يأخذ مصروفه من جدتها، ويمشي على قدميه مسافة 7 كيلومترات للذهاب إلى المعهد الأزهري، حيث كان يقرأ القرآن أثناء توجهه.

وتابعت: «كان يجلس دائمًا تحت شجرة في القرية يستظل بها وهو يحفظ القرآن، وعندما كبر، كان يتوقف من سيارته ويمشي حتى تلك الشجرة إكرامًا لله وللبقعة الطيبة التي كانت سببًا فيما حققه».